أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، شن حملة لإزالة التوصيلات العشوائية من الشبكة العامة للكهرباء داخل بلدية عين زارة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن عمليات الإزالة تأتي استمرارًا لأعمال القوة الأمنية المشتركة المكلفة من النائب العام، برئاسة الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، بخصوص متابعة البناء العشوائي تحت مسار خطوط الجهد الفائق 220 كيلو فولت، والتوصيلات غير الشرعية من الشبكة العامة للكهرباء.

ولفتت إلى أن القوة مستمرة في مهامها بتأمين من فرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس؛ بهدف توفير الاستقرار للشبكة الكهربائية.

– إزالة ثلاثة عقارات تحت مسار شبكة الكهرباء في عين زارة والهضبة

وأوضحت أن عمليات الإزالة تتم بحضور مسؤولين من الشركة العامة للكهرباء وجهاز الشرطة الزراعية طرابلس وجهاز الحرس البلدي طرابلس.

والأحد، أزالت القوة الأمنية المشتركة، ثلاثة عقارات تحت مسار شبكة الكهرباء في عين زارة والهضبة، تشمل مقهى وصالة خارجية ومستودعًا للرخام.

حملة لإزالة التوصيلات العشوائية على الشبكة العامة للكهرباء في عين زارة, (وزارة الداخلية)

حملة لإزالة التوصيلات العشوائية على الشبكة العامة للكهرباء في عين زارة, (وزارة الداخلية)