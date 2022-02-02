حملة أمنية لوقف التعديات على مسار النهر بمنطقة بني وليد

نفّذت القوة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية جولة أمنية موسعة داخل منطقة الشميخ ببني وليد، وذلك لمتابعة الأعمال التي تم إنجازها خلال المدة الماضية، من إزالة للتوصيلات العشوائية وغير القانونية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وإقفال لمجمعات المياه المخالفة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الدوريات الأمنية باشرت إقفال وإزالة التوصيلات غير القانونية التي تم توصيلها عبر مسارات النهر الصناعي، والتحقيق في هذه التوصيلات لضبط المخالفين وإحالتهم لمكتب النائب العام.

وضمت القوة المشتركة دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، ودوريات فرع الإدارة بالمنطقة الوسطى وجهاز الشرطة الزراعية.

يُذكر أن وزارة الداخلية نفّذت في وقت سابق حملة أمنية مُكثّفة بتعليمات من مكتب النائب العام، استهدفت التوصيلات غير القانونية على المسار الأوسط للنهر، والتي أثرت على إمدادات المياه في مدينة طرابلس.

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