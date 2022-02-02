الأموال المجمدة على طاولة حوار الصور ودلمول

التقى النائب العام الصديق الصور نظيره البلجيكي يوهان دلمول في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لبحث ملف الأموال المجمدة والتعاون الثنائي .

الصور أكد أن السلطات القضائية الليبية لم ولن تتهاون مع أي جرم يطال هذه الأموال والمؤسسات التي تملك الأموال أو تديرها، مشددا على أحقيتها في حماية أموال واستثمارات الدولة.

وناقش الجانبان إمكانية الوصول لحلول تضمن وتعزز مكافحة الجريمة والفساد والإفلات من العقاب، وتحمي مصالح البلدين بما لا يمس سيادة واستقلال السلطات القضائية في الدولتين.

كما جرى الاتقاق على فتح آفاق للتحقيق المشترك وتبادل المعلومات في التحقيقات الجارية وتبادل الرسائل والمذكرات؛ للوصول إلى توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين.

الصور تلقى من نظيره البلجيكي إحاطة شاملة بخلفيات ومجريات القضايا محل النظر من السلطات البلجيكية، مبديا كامل استعداده للتعاون بين المختصين؛ لإنهاء أي خلاف أو تنازع قضائي.

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