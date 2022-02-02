أمريكا تطلب من ليبيا وقطر ومصر زيادة إنتاج الغاز حال نشوب حرب في أوروبا

تواصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مع العديد من مستوردي الغاز الطبيعي الرئيسيين في آسيا، بما في ذلك الصين، بشأن إرسال وقودهم إلى أوروبا حال اندلاع صراع حول أوكرانيا، كما تواصلت مع منتجين من بينهم قطر ومصر وليبيا.