المنفي يشدد على الاستفادة من الجهود الأفريقية في إصلاح القطاع الأمني

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن ليبيا تسعى للاستفادة من الأطر والجهود الإقليمية والقارية في إصلاح القطاع الأمني، وتعزيز المؤسسات، وصولاً إلى التنمية المستدامة.

ودعا المنفي في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات بشأن توجيه وكالة النيباد، عبر تطبيق “زووم”، إلى ضرورة أن تتولى “النيباد” دوراً أكبر في تعزيز الجهود الوطنية، من خلال إيجاد التنويع في المجالات الاقتصادية، ومصادر دخل لا تتأثر بالظروف الاستثنائية أو الأوبئة وتعزز صمود المجتمعات، مقترحاً اعتماد منظومة أفريقية تنموية، ترتكز على المؤسسات والأجهزة المالية والتنموية، من أجل التنمية الشاملة والتكامل الأفريقي، من خلال تنفيذ أجندة أفريقيا 2063.

وشدد المنفي على ضرورة استكمال الجهود التي تحققت في فترات سابقة، والعمل بموجب الإرادة السياسية الأفريقية لعدم توريث الأجيال القادمة ويلات الحروب، من أجل تقديم قارة قوية مستقلة، تتحقق فيها الخطط والبرامج والأجندة القارية، بتحقيق الاستقلال المالي لتمويل برامج التنمية، وفق وصفه.

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