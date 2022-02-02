عبد الباسط البدري يلتقي 14 سفيرا بالأردن لبحث التواصل المشترك مع ليبيا

أعلنت السفارة الليبية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حصاد لقاءات السفير الليبي بالمملكة عبد الباسط عبد القادر البدري بعدد من سفراء الدول، منذ تعيينه في شهر سبتمبر الماضي، والتي شملت لقاء 14 سفيرا.

وذكرت السفارة في بيان لها أن السفير الليبي بالأردن التقى 14 سفيرا من السفراء المعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي، في لقاءات وزيارات تعارف ومجاملة شملت كلا من سفير الجزائر محمد الشريف، وسفير جمهورية مصر العربية محمد مرزوق، وسفير دولة قطر سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وسفير روسيا الاتحادية ديسياتنيكوف فيليب فيليكسوفيتيش، وسفير الكويت عزيز الديحاني، وسفير السعودية نايف بن بندر بن احمد السديري.

كما التقى سفير المملكة المغربية خالد الناصري، وسفير مملكة البحرين احمد يوسف احمد الرويعي، سفير جمهورية العراق حيدر منصور هادي العذاري، وسفير الجمهورية التركية إسماعيل أراماز، وسفير الجمهورية الفرنسية فيرونيك فولاند -عنيني

سفير الجمهورية التونسية -السيد خالد السهيلي، وسفير سلطنة عُمان الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري، وسفير الامارات العربية المتحدة احمد علي محمد البلوشي.

وأضافت أنه جرى خلال زيارات المجاملة والتعارف الاتفاق على استمرار التواصل المشترك وتبادل وجهات النظر بين السفراء المعتمدين بالمملكة الاردنية الهاشمية.