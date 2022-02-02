قنيدي: مجلس النواب ما يزال يصر على تغير حكومة الوحدة ويعتبرها انتهت منذ 24 ديسمبر

ليبيا – علق عضو مجلس النوب سالم قنيدي على تشكيل لجنة لتقديم مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المجلس شكل لجنة في السابق وخرجت بخارطة طريق كاملة فيها عدة حلول، والآن الإعلان الدستوري، وبعد المناقشات والملاحظات تم تشكيل لجنة لتصيغها بالطريقة التي تمت فيها المناقشات والملاحظات.

قنيدي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن اللجنة ستعدل الإعلان الدستوري الموجود. منوهًا إلى أن الملاحظات قليلة؛ لأن خلال الجلسة كانت عليها عدة ملاحظات.

ونوّه إلى أن اللجنة تأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار ويتم تعديلها حسب الملاحظات، مضيفًا: “لجنة خارطة الطريق كان لها تصور التي اقترحت 6 من كل جهة ويكونوا 24 شخصًا، بالنسبة للـ 30 الذين قال عنهم عقيلة لن يستمروا بهذه الكيفية”.

ولفت إلى أن التعديلات تتعلق بالإعلان الدستوري، وكان هناك بعض الملاحظات التي أخذت بعين الاعتبار، مؤكدًا على أن مجلس النواب ما زال يصر على تغير حكومة الوحدة الوطنية ويعتبرها انتهت منذ يوم 24 ديسمبر.

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