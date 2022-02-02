أبو جناح يبحث سبل مواجهة كورونا

عقد وزير الصحة المكلف رمضان أو جناح اجتماعا موسعا لمناقشة خطة الوزارة والمؤسسات الصحية لمواجهة كورونا، فضلا عن الإجراءات العاجلة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي.

أبو جناح أكد خلال الاجتماع الذي ضم مديري الإدارات بالوزارة ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير جهاز الإمداد الطبي على أهمية تطوير قدرات الموارد البشرية بالوزارة، وأن المسؤولية تقع على جميع العاملين بالقطاع من أجل مواجهة التحديات الصحية الحالية وتطوير أداء الوزارة وفقا للموارد التي وفرتها الحكومة لاستعادة ثقة المواطنين بالقطاع الصحي.

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