الصور يبحث التعاون مع معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة

عقد النائب العام، الصديق الصور، اجتماعا مع انتونيا ماري، مديرة معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، ومجموعة من العاملين بهيئة إدارة المعهد .

وتناول اللقاء، حسب بيان للنائب العام، أولويات عمل معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة؛ وأخصها مكافحة الجريمة المنظمة وأشكال الاتجار غير المشروع؛ وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة؛ وتسييد القانون خلال المرحلة الانتقالية .

واستعرض الحضور آليات التدريب؛ وتعزيز المساعدة التقنية؛ وإجراء بحوث العدالة الجنائية بهدف تحليل الظواهر الاجرامية ، كما تطرق الحضور إلى الخطوات التي اتخذها مكتب النائب العام في ليبيا لغرض تعزيز نظم العدالة الجنائية الفاعلة وتعزيز فهم المشاكل المؤدية إلى الجريمة وتأهيل أعضاء النيابة العامة للقيام بواجباتهم الوظيفية على النحو الأمثل .

وانتهى المجتمعون إلى تحديد نقطة اتصال يتم تبادل المعلومات بين المعهد وبين النيابة العامة الليبية من خلالها مع الشروع في إعداد إطار عام يهدف إلى تدريب أعضاء النيابة العامة ورفع قدراتهم .