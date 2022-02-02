وزيرا المالية والاقتصاد يبحثان إقامة مطارات حديثة واستخدام الطاقة الشمسية بديلا للكهرباء

عقد وزير المالية الدكتور خالد المبروك اجتماعاً حول تشجيع الاستثمار، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وبحضور وزير الاقتصاد ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات ورئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وعدد من مدراء الإدارات بالجهات المعنية .

وناقش الاجتماع الآليات والإجراءات المتعلقة بعملية تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال فتح الباب نحو الاستثمار باستقطاب الشريك الأجنبي، وتشجيع الاستثمار الوطني وتذليل الصعوبات أمامهم لضمان حقهم كمستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية بعد عزوف المستثمرين الأجانب طيلة الفترة السابقة .

وتناول الاجتماع آلية الاستفادة من المؤسسات الدولية كالبنك الافريقي والإسلامي لإحداث تنمية مستدامة بكافة ربوع ليبيا من خلال إقامة عدة مشاريع تنموية وتحفيز الشركات الأجنبية للمساهمة فيها وتقديم كافة التسهيلات لها.

وأكد وزير المالية على التوجه لإقامة مشروعات الطرق والجسور والكباري بالإضافة للمشروعات الزراعية ودعم مشاريع التنمية المستدامة وكذلك المشروعات الاستراتيجية ودعم القطاع الخاص للمشاريع الصغرى والمتوسط، وتطرق وزير الاقتصاد إلى دعم البنية التحتية وإقامة مطارات حديثة، وموانئ عملاقة والاستفادة من برنامج الطاقة الشمسية كبديل عن الكهرباء وكل ذلك بالتواصل مع البنك الأفريقي للتنمية للدعم والمشاركة .

واختتم الاجتماع بجملة من التوصيات ومن أهمها استغلال الموقع الجغرافي لبلادنا باعتبارها بوابة افريقيا وأوروباء وبالأخص في تجارة العبور وكذلك إقامة المناطق الحرة الحدودية والطريق العابر من الشمال الي الجنوب وخلق فرص لتنوع الاقتصاد الوطني وتشجيع الإستثمار علي كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات وخلص المجتمعون الي تشكيل لجنة بعضوية المعنيين بالاجتماع لدراسة التوصيات والمقترحات وبلورتها ومن تم عرضها علي مجلس الوزراء.