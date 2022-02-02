فرق الإنقاذ في تاجوراء تواصل بحثها عن البحار المفقود “أسامة أبولميدة”

أفادت وحدة الإنقاذ البحري في ضاحية تاجوراء، قرب العاصمة طرابلس -مساء الأربعاء- بأن دوريات الإنقاذ الراجلة التابعة لها مستمرة على امتداد الشاطئ في البحث عن المواطن المفقود “أسامة أبولميدة”.

وأكدت وحدة الإنقاذ أن البحث لن يتوقف إلى حين العثور على المَعني، وأن الدوريات تعمل على قدم وساق لأجل ذلك.

وذكرت الوحدة في منشور سابق أنها عثرت يوم الإثنين الماضي على قارب خشبي بين “التنارة” و”وادي بنور” أثناء البحث عن “أبولميدة”، ونشرت صوراً للقارب على المنصة الإعلامية لوحدة الإنقاذ.

يشار إلى أن وحدة الإنقاذ قد أعلنت في 16 يناير الماضي عن فقدان اثنين من البحارة هما “أسامة أبولميدة” و”عثمان أبوديب”، لتبدأ مهمة البحث عن المفقودين بمشاركة فرق مشكلة من عدة أجهزة بحرية، “الإنقاذ البحري”،”حرس السواحل”، “خفر السواحل”.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة الإنقاذ تاجوراء قد أعلنت في يوم 22 يناير عن العثور على جثمان البحار “عثمان أبوديب” في عرض البحر، لتواصل الأجهزة المعنية البحث عن رفيقه أبولميدة، ولطالما حذرت الجهات المعنية من خوض غمار الرحلات بالقوارب العادية، خاصةً في الأجواء الصعبة في هذا الفصل من العام التي تشهد أمواجاً عالية وعدم استقرار لحالة البحر، علاوةً على تدني مستوى معايير السلامة والحماية.

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