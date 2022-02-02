فرق الرصد الوبائي: نطالب بالقبض على حرس رئاسة الوزراء بسبب تعديه على العناصر الطبية

أصدرت لجنة المطالبة بحقوق فرق الرصد الوبائي، بيانا حول تعرض العاملين بمراكز الرصد والعزل للاعتداء من قبل الحرس المكلف برئاسة مجلس الوزراء

وأعربت اللجنة، في بيانها، عن إدانتها ستنكر لما وصفته بـ”التصرفات الهمجية” التي مارسها حرس رئاسة الوزراء ضد العناصر الطبية المسؤولة عن جائحة كورونا.

وأوضحت لجنة المطالبة بحقوق فرق الرصد الوبائي، أن العناصر الطبية كانوا يتظاهرون لعدم إعطاءهم حقوقهم التي وعدتهم بها الحكومة، وأن حرس رئاسة الوزراء تعرّض لهم بالضرب والشتم والإهانة والسب.

وطالبت اللجنة النائب العام الصديق الصور بالتحقيق في هذه التصرّفات المشينة التي مارسها حرس رئاسة الوزراء، وإصدار أوامر قبض تُجاه كل من كان وراء هذا العمل.