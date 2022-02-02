تونس تحبط تهريب 3267 علبة دواء إلى ليبيا عبر معبر رأس جدير

ليبيا – تمكنت مصالح الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي برأس جدير من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية مختلفة الأنواع مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم تونسي يقودها مواطن تونسي أثناء قيامه بإجراءات مغادرة التراب الوطني.

الديوانة التونسية عثرت بحسب ماذكر مكتبها الإعلامي خلال تفتيش السيارة المذكورة على 3267 علبة دواء داخل خزان وسط السيارة معدّ للغرض، وتحرير محضر حجز.

وأكدت الديوانة أنه وعلى إثر استشارة النيابة العمومية بالجهة، تم أخذ الإذن بإحالة الملف إلى مصالح إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

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