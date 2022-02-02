ضمن موسمه الثقافي.. المركز الليبي للمحفوظات يواصل نشاطه الأسبوعي

نظّم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية في طرابلس، محاضرة بعنوان “النخبة السياسية في ليبيا- وزارة الملك نموذجاً” للمحامي أبوبكر الشريف، ضمن الموسم الثقافي للعام 2021-2022 بالمركز.

وحضر المحاضرة التي تُنظّم كل يوم أربعاء، بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، عدد من الباحثين والمختصين والمهتمين بالتاريخ الليبي.

وتناول المحامي أبوبكر الشريف، المراحل التي أنتجت النخب السياسية والتي كانت النواة الحقيقية للحكومات في العهد الملكي.

كما تطرق المُحاضر، إلى الوعي الوطني الذي كان يعتبر أحد العوامل التي شكّلت النخب السياسية، على الرغم من اختلاف مناهجها وأفكارها السياسية، لكونها لم تكن عائقا أمام الاستقرار السياسي، بل كانت ركيزة مهمة تعكس التنوع الفكري والثقافي والسياسي لدى الوزراء في فترة حكم الملك إدريس السنوسي.

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