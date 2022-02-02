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الدبيبة يشكر لجنة إعداد الجدول الموحد للمرتبات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الشكر للجنة إعداد الجدول الموحد للمرتبات لتسليمها المقترح.

هذا وأشار الدبيبة في تصريح له على صفحته الرسمية في فيسبوك أن هذه الخطوة منتظرة منذ أكثر من ٧ سنوات، مؤكدا أنها حق من حقوق المواطنين.

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قناة ليبيا

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