الدبيبة يشكر لجنة إعداد الجدول الموحد للمرتبات

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الشكر للجنة إعداد الجدول الموحد للمرتبات لتسليمها المقترح.

هذا وأشار الدبيبة في تصريح له على صفحته الرسمية في فيسبوك أن هذه الخطوة منتظرة منذ أكثر من ٧ سنوات، مؤكدا أنها حق من حقوق المواطنين.

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