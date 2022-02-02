وليامز تواصل لقائتها مع التكتلات السياسية والمدنية في بنغازي

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واصلت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إجرائها لقائتها في بنغازي مع عدد من التكتلات السياسية والمدينة.

والتقت وليامز، الأربعاء، مع قادة التكتل المدني الديمقراطي في بنغازي. وقالت إنها أصغت باهتمام إلى مقترحهم القاضي بإعادة إرساء الشرعية الشعبية من خلال مؤتمر تأسيسي يجمع كافة أطياف المجتمع والأطراف السياسية. وتكون مهمته إيصال البلاد إلى قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية مصغرة وحكم محلي.

سررت بلقاء قيادة التكتل المدني الديمقراطي اليوم في #بنغازي. وأصغيت باهتمام إلى مقترحهم القاضي بإعادة إرساء الشرعية الشعبية من خلال مؤتمر تأسيسي يجمع كافة أطياف المجتمع والأطراف السياسية وتكون مهمته إيصال البلاد إلى قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية مصغرة وحكم محلي. pic.twitter.com/00tqFZa1Qy — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 2, 2022

وأضافت وليامز، إنها تبادلت حديثا ملهما ومحفزا مع ثلاث مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني في بنغازي.

تبادل حديث ملهم ومحفز مع ثلاث مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني في بنغازي اليوم، إذ ناقشنا الديناميات السياسية الحالية وكانت رسالتهم واضحة وضوح الشمس: “ينبغي إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن،” مشيرين إلى حق الشعب الليبي في اختيار ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية. pic.twitter.com/JzPm3D2Hqc — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 2, 2022

وقالت إنهم ناقشوا الديناميات السياسية الحالية وكانت رسالتهم واضحة وضوح الشمس، حيث إنهم أكدوا على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.