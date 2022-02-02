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وليامز تواصل لقائتها مع التكتلات السياسية والمدنية في بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

واصلت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إجرائها لقائتها في بنغازي مع عدد من التكتلات السياسية والمدينة.

والتقت وليامز، الأربعاء، مع قادة التكتل المدني الديمقراطي في بنغازي. وقالت إنها أصغت باهتمام إلى مقترحهم القاضي بإعادة إرساء الشرعية الشعبية من خلال مؤتمر تأسيسي يجمع كافة أطياف المجتمع والأطراف السياسية. وتكون مهمته إيصال البلاد إلى قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية مصغرة وحكم محلي.

وأضافت وليامز، إنها تبادلت حديثا ملهما ومحفزا مع ثلاث مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني في بنغازي.

وقالت إنهم ناقشوا الديناميات السياسية الحالية وكانت رسالتهم واضحة وضوح الشمس، حيث إنهم أكدوا على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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