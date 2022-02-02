البابا: مجلس النواب يقوم بانقلاب متكامل الأركان ويصر على حرمان الشعب من اختيار ممثليه

وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إبراهيم البابا، ما يفعله مجلس النواب بـ”انقلاب كامل الأركان”، مؤكدا أنه يصر على حرمان الشعب الليبي في قول كلمته واختيار ممثليه.

وشدد البابا، في تصريحات متلفزة، على ضرورة عدم انتظار الكثير من مجلس النواب، مؤكدا أنه هناك شبه إجماع من كل النخب الليبية بأن وجوده هو مصدر الإشكال الحقيقي وعدم استقرار الدولة.

واعتبر ما يفعله رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، خلق مسار دستوري موازي يعمل عليه في المستقبل، وأن ما يحدث الآن أكبر منه ومجلس النواب، قائلا إنه كان ضد الانتخابات البرلمانية ولكن لابد الآن من إجرائها حتى ولو كان بها نسبة عالية من الخطورة لإزاحة هذه الأجسام.

وأوضح أن مجلس النواب لا يرى مصلحة الشعب الليبي ولن تخرج منه أي نتيجة، مشددا على ضرورة فصل المسار السياسي الذي يؤدي إلى انتخابات برلمانية عن المسار الدستوري.

وأكد أن المسار الدستوري الهدف منه تعطيل هذا الجسم المنحل وغير الشرعي والمشوه الذي يعتبر سببا رئيسا في تعطيل المحكمة الدستورية، متهما المستشار عقيلة صالح بإقرار بتفجير الموقف كلما اقترب موعد الاستفتاء على الدستور.

وتساءل لماذا المستشار عقيلة صالح يتحدث عن خبراء من خارج ليبيا للتعديل الدستور رغم أنه من أعمال السيادة؟ مؤكدا أن محاولته لإنشاء مسار دستور آخر ستفشل مثل السابق، وفق قوله.

وقال إن مجلس النواب يخالف قراراته ويحاول البحث عن مسار آخر، متهما مجلس الدولة الاستشاري بالتماهي معه.

وأكد أن هناك من يريد ألا تكون في ليبيا سلطات دائمة ودستور دائم ويريد استمرار الفوضى والفساد، مشيرا إلى أنهم لن يجدوا أفضل من مجلس النواب الحالي للقيام بهذه الأشياء.

وأعلن رفض الهيئة التأسيسية المشاركة في أي لجنة يتم تشكيلها لتعديل مسار دستوري آخر، مؤكدا أن الوضع استثنائي الآن ولن يسمح المساس بالمسار الدستوري لخلق مسارات موازية.

وكشف أن الهيئة التأسيسية ستتبع كل الوسائل القانونية حتى لو كانت المحكمة الدستورية معطلة للطعن في أي إجراء يقوم به مجلس النواب في الدستور، لافتا إلى أن الهيئة تؤكد منذ البداية أنها تحترم الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحياتها في إقرار مشروع الدستور.

وختم البابا بالقول إن “الهيئة التأسيسية تقوم بمنظور وطني ولديها بينان واضح موقع عليه 43 عضوا يؤكد على المسار الدستوري”، مؤكدا أن الإشكالية في ليبيا هي إشكالية نخب وأن مشروع الدستور ملك الليبيين وليس الهيئة.