مراقبو الاقتصاد ينقلون للحويج مناشدة المواطنين بضرورة دعم السلع الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار

ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماعًا عقده مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب المتابعة بالوزارة ومراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق سير العمل بمراقبات الاقتصاد والتجارة والصعوبات التي تواجه عملها وسُبل تذليلها.

مراقبو الاقتصاد والتجارة بالمناطق أوضحو بحسب ماذكر المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة مناشدة المواطنين بضرورة تفعيل صندوق موازنة الأسعار ودعم السلع الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار بهدف تحقيق استقرار بالسوق المحلي.

كما استعرض الحضور العراقيل التي تواجه مراقبات الاقتصاد والتجارة ومكاتب السجل التجاري في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 225 لسنة 2021،بشأن نقل تبعية مراقبات الاقتصاد والتجارة الى البلديات.

بدوره، حثّ الوزير مراقبي الاقتصاد والتجارة على ضرورة التكامل والتنسيق مع عمداء البلديات في إطار قرار توسيع سلطات الحكم المحلي وفقًا للقانون 79 لعام 2012 .

وشدد على متابعة السوق المحلي وانسياب السلع ومراقبة جودة الخدمات بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وإحالة تقارير دورية الى الوزارة بالخصوص، مؤكدًا أن الوزارة ستحيل المطالب الواردة اليها بخصوص تفعيل صندوق موازنة الأسعار ودعم السلع الأساسية إلى مجلس الوزراء.

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