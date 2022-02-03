“احميها تحميك”.. حملة لزرع آلاف أشجار الـ”تاكوما” في سبها

أطلق متطوعون في مدينة سبها حملة تطوعية لزراعة 5000 آلاف شجرة من نوع تاكوما، لتزيين الشوارع الرئيسية وتجميل واجهة المدينة.

الحملة التي انطلقت تحت شعار “احميها تحميك”، شهدت مشاركة شبابية لافتة وثناءً من المواطنين، حيث تفتقد المدينة للمساحات الخضراء، وتُعد الحملة الحالية امتداداً لحملات سابقة نُفذت في المدينة، التي تواجه حملات التشجير فيها مصاعب متعلقة بالسقاية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وكانت مدن ليبية مختلفة أطلقت حملات تشجير، في إطار الحملة الليبية التاسعة للتشجير مع تسجيل هطول جيد للأمطار، في محاولة لتغذية الغطاء النباتي ودعم جهود وقف التصحر.

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