شرف الدين: مشكلتنا في البرلمان وليس الحكومة

قالت عضو المجلس الاستشاري للدولة، نجاة شرف الدين، أن الأزمة التي تشهدها البلاد تنحصر في السلطة التشريعية وليس التنفيذية، وذلك في إشارة إلى إجراءات مجلس النواب حول تغيير حكومة عبد الحميد الدبيبة واستبدالها بحكومة جديدة.

وأضافت شرف الدين، في تصريحات مرئية، “أن من يقبل أن يكون رئيسا لحكومة موازية سيكون سببا في الانقسام وعودتنا للمربع الأول، ومجلس الدولة لن يشارك في شيء ما لم يتم اعتماد تعديل الإعلان الدستوري”.

جدير بالذكر أن مقرر مجلس النواب صالح قلمة، أكد أن البرلمان تسلم حتى الآن ملفي مترشحين لرئاسة الحكومة، وهما فتحي باشاغا ومروان عميش، بعد بدء استقبال ملفات المترشحين وفق الشروط التي وضعها المجلس.

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بدء تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، ووجّه في حديثه خلال جلسة الاثنين، مقرر البرلمان باستلام الملفات بعد التأكد من توافر الشروط، وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس.