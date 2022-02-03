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وزارة الخدمة المدنية: إطلاق مشاريع لسهولة وصول المواطنين للخدمات الحكومية   

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، عن إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للمعلومات بشأن إطلاق بعض المشاريع التي تساهم في تحسين مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها المواطن من معلومات واستفسارات من المؤسسات الحكومية الليبية ومواكبة التحول الرقمي.

وذكرت وزارة الخدمة المدنية، في بيان لها، أن تلك الاتفاقية تأتي في إطار عمل حكومة الوحدة الوطنية لتذليل الصعوبات أمام المواطنين لتحسين مستوى الأداء وسرعة الإنجاز وسهولة الوصول إلى الخدمات التي يحتاجها المواطن من معلومات واستفسارات من المؤسسات الحكومية بالدولة الليبية ومواكبة التحول الرقمي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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