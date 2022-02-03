التكتل المدني الديمقراطي يعرض على وليامز مقترحا لـ«مؤتمر تأسيسي»

عرض التكتل المدني الديمقراطي على المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مقترحا يقضي بـ«إعادة إرساء الشرعية الشعبية من خلال مؤتمر تأسيسي».

أعلنت عن ذلك وليامز، عبر حسابها على موقع «تويتر»، حيث التقت قيادة التكتل في مدينة بنغازي، الأربعاء، قالت إنها استمعت بإصغاء واهتمام لمقترح التكتل.

وأضافت أن الفكرة تدور حول «مؤتمر تأسيسي يجمع كافة أطياف المجتمع والأطراف السياسية وتكون مهمته إيصال البلاد إلى قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية مصغرة وحكم محلي».

– وليامز تبحث في بنغازي إمكانية إنشاء مجلس استشاري للمرأة

– وليامز تدعو النخبة السياسية في ليبيا للتوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية وتحذر من عودة «داعش»

– وليامز تلتقي ممثلين عن المجتمع المدني في بنغازي

– وليامز تعيد التأكيد على أولوية الانتخابات لحل أزمة الشرعية

وفي وقت سابق اليوم، التقت وليامز ثلاث مجموعات مختلفة من ممثلي المجتمع المدني في بنغازي، وقالت إنها تبادلت «حديثًا ملهمًا ومحفزًا» مع المجموعات الثلاث حول «الديناميات السياسية الحالية».

وأمس الثلاثاء، التقت وليامز ممثلات عن المجتمع المدني في مدينة بنغازي، حيث ناقشت التطورات الأخيرة و«ضرورة تهيئة الظروف السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، وفق تغريدة عبر حسابها في «تويتر».

وكررت وليامز، خلال الأسابيع الأخيرة، ضرورة تحديد موعد قريب للانتخابات الليبية، كسبيل وحيد «لحل أزمة الشرعية في ليبيا»، بينما يسعى مجلس النواب لتنفيذ خارطة طريق جديدة تقضي بإجراء انتخابات وفق دستور دائم، مع تعيين حكومة جديدة.