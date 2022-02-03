“بي بي سي”: البسيسة الليبية وجبة الأبطال ومنجم الفوائد

أشاد موقع BBC البريطاني بوجبة البسيسي الشعبية الرائجة في ليبيا وتونس، التي وصفها بوجبة الأبطال، لافتاً لفوائدها الغذائية الكبيرة وغناها بالعناصر والفيتامينات المهمة لجسم الإنسان.

وأضاف الموقع في تقرير مُطوّل، أن هذا المسحوق البسيط ذو اللون البيج يتكون من المواد الأساسية المتوافرة محلياً، كالقمح الصلب القاسي المُحمص والشعير المُنكه ببذور الشمر واليانسون والمردقوش، ثم المطحون بالمكسرات والبقول المحمصة مثل الحمص أو العدس أو الفول مع إضافات أخرى مثل بذور السمسم المطحون والخروب، لزيادة قيمتها الغذائية الكبيرة بعد مزجه بزيت الزيتون والعسل في كريمة سميكة ومزينة بالمكسرات المحمصة، يتحول هذا الغبار البني المتواضع إلى فطور أبطال.

وأشار الموقع الذي زار قرية لمطة الواقعة في خليج الحمامات بتونس، والتي تنتشر بها محلات بيع البسيسة، إلى أن هذه الأكلة باتت تزداد شعبية في شمال أفريقيا وخارجها نظرًا لفوائدها الصحية الوفيرة، بوصفها مشروباً بروتينياً عصرياً نظرًا لكونها تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألياف المعقدة، بالإضافة لاحتوائها على 15 إلى 18 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام، ومليء بفيتامين سي، بالإضافة إلى المعادن بما في ذلك الحديد والبوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي فوائد جعلته متاحًا أكثر فأكثر في قوائم الطعام في المقاهي وعدد متزايد من الفنادق البيئية التي تُقدم ملاذات لليوغا.

وتابع الموقع أن المزارعين وسائقي القوافل في المغرب العربي، الذي يمتد من ليبيا في شرق شمال أفريقيا إلى الساحل الأطلسي للمغرب، حملوا معهم أكياس البسيسة لضمان حصولهم على مصدر جيد للتغذية، حتى في وسط الصحراء الكبرى يُقدم كطعام أصلي مناسب في شمال أفريقيا، ويمكن مزجه بزيت الزيتون أو بالماء والفواكه لإنشاء وجبة مشبعة مرضية تُسمى روينا

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