توزيع مساعدات على الأسر المتضررة من السيول في المرج

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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت بشكل مستمر خلال الأيام الماضية في حدوث سيول وفيضانات في مدينة المرج ما تسببت في غلق عدد من الشوارع ومحاصرة البرك لعدد من البيوت.

وقام صندوق التضامن المرج بتوزيع بعض المساعدات العينية للأسر المتضررة من سقوط الأمطار الغزيرة. وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية، إن رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية والفريق المصاحب له. قاموا بزيارة ميدانية للأسر المتضررة في بلدية المرج.

تسليك غرف مياه الأمطار

بدورها ذكرت بلدية المرج، غرفة الطوارئ باشرت في تسليك وتنظيف غرف مياه الأمطار والصرف الصحي والأودية الطبيعية، بالتنسيق بين المجلس التسييري ومكتب خدمات المرج للمياه والصرف الصحي والحرس البلدي.

وأكدت أن غرف الطوارئ لم تتوقف عن أعمالها من أجل حل المختنقات وتخفيف من حالات غرق الشوارع العامة. ولفتت إلى أن هذه الأعمال تجرى في ظل ظروف عدم توفر الإمكانيات اللازمة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن هطول الأمطار سيستمر خاصة على المناطق الممتدة من بنغازي وحتى درنة..

وأشار المركز، إلى أن الأمطار ستصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري)، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.