وزير البيئة: سنستخدم الطيران المسير لمراقبة الطيور المهاجرة والسلاحف البحرية

التقى وزير البيئة إبراهيم العربي منير، مساء اليوم الأربعاء بديوان الوزارة مع أول متدرب لطيران المسير «كاميرة درون»، لبحث أهمية هذه التقنية في تسهيل العمل في الرقابة والتفتيش البيئي .

وأكد وزير البيئة، في بيان له، على أن هذه التقنية سوف تساعد العاملين في المجال البيئي في مراقبة المسافات الطويلة التي تتطلب كثيرا من الجهد والوقت أثناء عملهم .

وأضاف أن الوزارة سوف تستخدم هذه التقنية خلال عملها في مراقبة الجو لمعرفة الطيور المهاجرة ومراقبة البر خلال عمل الوزارة في مراقبة الصيد الجائر للحيونات البرية ومراقبة البحر خلال العمل في برنامج السلاحف البحرية .

وقال وزير البيئة إبراهيم العربي منير، إن هذه التقنية تمكن المختصين في وزارة البيئة من خلال التفتيش البيئي عن معرفة أسباب الملوثات وعن حجمها ومواقعها بسهولة دون جهد.