تخوفات من عدم تسليم السلطة والشحومي يتوقع دعم الحكومة الجديدة

رجح الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن الحكومة الجديدة ستحصل على نصاب قانوني كبير من البرلمان، متوقعا حصولها أيضا على دعم دولي، خاصة في ظل حرص الجميع حاليا على استمرار تدفق النفط.

هذا وأبدى الشحومي تخوفه من عدم تسليم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة السلطة وتحولها لحكومة موازية تعاني عزلة سياسية وحصارا اقتصاديا، ما ستكون له انعكاسات على عملية إنتاج وتصدير النفط، بل وربما يفتح الباب لعودة الصراع المسلح حسب قوله، مضيفا أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط حاليا ستتصاعد تخوفات الدول الغربية من أي نقص في الإمدادات، خاصة أن ليبيا تنتج حاليا مليونا ومئتي ألف برميل يوميا، وبالتالي قد تحرص على الاعتراف بالحكومة الجديدة.

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