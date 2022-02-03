بعد طرابلس وغريان وصبراتة .. وقف الدراسة في “الجفرة” لمدة أسبوع

أصدرت مراقبة التربية والتعليم الجفرة التي تضم مدن هون وودان وسوكنة والفقهاء، قراراً بوقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية التابعة للمراقبة لمدة أسبوع، ابتداء من يوم غد الخميس، بسبب رصد حالات من الإصابة بمتحور أو ميكرون بين الطلاب.

ويأتي قرار مراقبة الجفرة عقب صدور قرارات مشابهة من بلديات غريان وصبراتة وطرابلس، التي ارتفعت فيها حدة الوباء للمستوى الخامس وُصنِّفت منطقة حمراء بعد بلوغها آخر المراحل الوبائية، بتسجيل أكثر من 900 حالة لكل 100 ألف مواطن وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وسبق للمركز الوطني أن اتفق مع وزارة التربية والتعليم على تقديم الإجازة الصيفية في مدينة طرابلس، وذلك لكسر حاجز العدوى في المدارس، مشيراً إلى أن كل منطقة صحية سيقيّم وضعها الوبائي بشكل مستقل وتحال إلى وزارة التعليم لأخذ القرار المناسب، وفق المؤشرات الوبائية في باقي البلاد، لافتاً إلى أن كل جهة أو وزارة أحيلت لها توصيات خاصة بها ولها الحق في تنفيذها أو رفضها.

يُذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، سجّل الثلاثاء، 4,371 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 11,270 عينة، إلى جانب تسجيل سبع حالات وفاة على مستوى البلاد، تسع منها بالمنطقة الغربية، واثنتان بالمنطقة الشرقية، فيما لم يسجل المركز أي حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.