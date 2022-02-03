استعدادت لتصدير مليون برميل نفط إلى الصين

رست بميناء طبرق ناقلة نفط عملاقة لشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر بأن الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 240 ألف برميل، وأن عمليات الشحن والتصدير تجري وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

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