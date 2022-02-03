وزير التعليم يمنح طلاب الطب المتعثرين 14 سنة لنيل الدرجة الجامعية

أصدر وزير التعليم العالم قرارا يمنح فرصة أخرى حول الطلاب المتعثرين الذين استنفدوا السنوات الدراسية والمدد الاستثنائية للرسوب الممنوحة وفقا لأحكام القرار.

ومنح قرار وزير التعليم العالي الطلبة المتعثرين في كلية الطب والذين استفدوا سنوات الدراسة والمدد الاستثنائية وفقا للائحة وازارة التعليم العالي ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية بحد اقصى 14 سنة تضاف إليها سنة استثنائية في إحدى الكليات «التقنية الطبية، العلوم الصحية، التمريض، الصحة العامة» وإذ لم ينج الطالب يفصل نهائيا.

وشمل القرار منح الطلبة المتعثرين في كليات العلوم الإنسانية والقانون الذين استفدوا سنوات الدراسة والمدد الاستثنائية وفقا للائحة الوزارة ضعف المدة المقررة لنيل الدرجة الجامعية تضاف لها سنة استثنائية ، وإذ لم ينجح يفصل نهائيا.