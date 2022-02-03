قائد عملية إيريني: نسعى لتحقيق السلام في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي

ليبيا – شدد قائد العملية الجوية والبحرية الأوروبية إيريني لمراقبة حضر الأسلحة إلى لييبا الأدميرال ستيفانو توركيتو على أهمية نهج الاتحاد الأوروبي ومدى الترابط بين ليبيا والساحل الأفريقي.

توركيتو وخلال اجتماع عقده مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل إيمانويلا ديل ري وفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، أضاف: “إيريني تعني باللغة اليونانية السلام، والسلام هو التأثير الذي نسعى إليه لليبيا ومنطقة الساحل بأكملها”.

وأكد أن العملية تدعم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوفير الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل.

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