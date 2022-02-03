بليحق: مستمرون في العمل على تغيير الحكومة ‏والتعديل الدستوري

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن تغيير الحكومة ليس خيارا للبرلمان، لأن الحكومة انقضت ‏مدتها، بحكم قرار منحها الثقة.‏

‏وقال بليحق إن المادة الثانية من قرار منح الثقة للحكومة تقضى بأن تنتهي أعمال ‏حكومة في 24 ديسمبر الماضي، مبينا: “الحكومة حصلت على الثقة من مجلس النواب، وبحكم القانون ‏هو صاحب القرار، وبالتالي انتهت أعمال الحكومة”.‏

‏وأضاف: “لو أن رئيس الحكومة يعتمد على ما تم اعتماده من ملتقى الحوار ‏السياسي أو البعثة الأممية فلماذا طلب الثقة من البرلمان؟ مجلس النواب منح الثقة للحكومة بشكل قانوني ومدتها انقضت ‏بالتالي لابد من استبدالها بحكومة أخرى”.‏

‏وتابع المتحدث باسم مجلس النواب: ” ما يقوله رئيس الحكومة عندما مضى قدما في ترشحه لرئاسة ‏‏ليبيا وهو مخالف للتعهد الأخلاقي الذي قدمه للمجتمع الدولي ‏والشعب الليبي دفعنا للتوجه ضدها”.

‏وأوضح أن المرحلة الانتقالية وفق ما أوردته المفوضية العليا للانتخابات ‏ورئيس مصلحة الأحوال تحتاج على الأقل لـ8 أشهر لإجراء ‏الانتخابات، لافتا إلى أن هذه مدة طويلة لا يمكن من خلالها البقاء بحكومة فقدت ‏شرعيتها.‏

‏وواصل بليحق: “لمسنا بأيدينا تناقض تصريحات وزير الداخلية الذي يأتمر بأمر ‏رئيس الحكومة بشأن جاهزيتهم لتأمين الانتخابات، وكل هذه الأمور تنص ألا يكون للدبيبة مصلحة في الانتخابات، وأن ‏يشرف على إجرائها وهي أمور أخل بها جميعا.‏

وأشار إلى أنه تم مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لإيقاف التدخلات في ‏الشأن الليبي وتحديدا تصريحات ويليامز وعدد من السفراء ‏الذين تدخلوا وأبرزها مسألة بقاء الحكومة من عدمها.‏

‏وشدد بليحق على أن هذه أمور ليس على ويليامز أو أي سفير إملاء أي أمر للمؤسسات ‏الليبية وهذه محاولة توجيه مسار الأحداث ناحية أشخاص ‏بعينهم، وهو ما لم نقبله.