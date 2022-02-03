الدبيبة لـ«محمد بن زايد»: ليبيا تتضامن مع الإمارات في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، أدان خلاله الهجمات الإرهابية الأخيرة لميليشيا الحوثي على دولة الإمارات.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الاتصال، تضامن بلاده مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها .

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف ليبيا الشقيقة المتضامن مع دولة الإمارات وما أبداه عبدالحميد الدبيبة من مشاعر أخوية تجاه الدولة وشعبها متمنيا لبلاده وشعبه الشقيق الخير والأمن والاستقرار.