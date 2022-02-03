ستيفاني: يجب توحيد المصرف المركزي وحل إشكاليات السيولة

التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ‎علي الحبري في ‎بنغازي أمس الأربعاء.

وقالت وليامز في تغريدة عبر “تويتر”: “استعرضنا معاً التقدم المهم المُحرز في إعادة توحيد وإصلاح البنك المركزي”.

وأضافت: “لا بد من بذل المزيد من الجهود لتنفيذ خارطة الطريق وتفعيلها بشكل فعّال لإعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي بتوجيه من مجلس الإدارة، ومعالجة إشكاليات تشمل السيولة والأرصدة المصرفية في الشرق ومقاصّة الشيكات”.

وفي سياق آخر، التقت وليامز قيادات الحزب المدني الديمقراطي في بنغازي، وقالت إنها استمعت لمقترحات إعادة إرساء الشرعية الشعبية من خلال مؤتمر تأسيسي لجميع أطياف المجتمع والأحزاب السياسية.

وتابعت: المؤتمر تكون مهمته دفع البلاد إلى الأمام من خلال أساس دستوري وإدارة تنفيذية ومحلية صغيرة.