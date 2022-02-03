قشوط يدعو البرلمان لتجاهل مجلس الدولة عقب رفض الأخير تغيير الحكومة

ليبيا – قال الباحث السياسي الليبي محمد قشوط إنه رغم كل بوادر حسن النية التي قدمها مجلس النواب تجاه مجلس الدولة، إلا أن الأخير، المسيطر عليه من الإخوان لا يرى سوى نفسه، ونقض كل اتفاقاته بالبيان الأخير الذي رفض فيه تغيير الحكومة.
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صحيفة المرصد الليبية
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