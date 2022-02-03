الشحومي: قانون المرتبات الموحد ‏سيكون له آثار كارثية

أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن قانون المرتبات الموحد ‏سيكون له آثار كارثية، وسيضع الأساس لكارثة أخرى.‏

‏وقال الشحومي في تصريحات إعلامية إن القانون سيؤدي إلى زيادة جاذبية العمل بالقطاع العام بدلا من القطاع ‏الخاص، ورفع فاتورة المرتبات دون تحقيق إنتاج.‏

‏ وأضاف الخبير الاقتصادي أن القانون سيتسبب في إلقاء عبء ثقيل على النظام النقدي، لتوفير ‏التدفقات النقدية لتغطية مرتبات تصل إلى 60 مليار.‏

‏وتابع: هناك حاجة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية فيما يخص ‏سعر الصرف والقوة الشرائية للدينار الليبي وإعادة تنظيم سوق ‏العمل.‏

‏وشدد الشحومي على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاع الخاص والسماح له ‏بلعب دور واسع بالاقتصاد لفتح مجالات عمل جديدة. ‏