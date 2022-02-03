الشحومي: قانون المرتبات الموحد ‏سيكون له آثار كارثية

أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن قانون المرتبات الموحد سيكون له آثار كارثية، وسيضع الأساس لكارثة أخرى.
وقال الشحومي في تصريحات إعلامية إن القانون سيؤدي إلى زيادة جاذبية العمل بالقطاع العام بدلا من القطاع الخاص، ورفع فاتورة المرتبات دون تحقيق إنتاج.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القانون سيتسبب في إلقاء عبء ثقيل على النظام النقدي، لتوفير التدفقات النقدية لتغطية مرتبات تصل إلى 60 مليار.
وتابع: هناك حاجة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية فيما يخص سعر الصرف والقوة الشرائية للدينار الليبي وإعادة تنظيم سوق العمل.
وشدد الشحومي على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاع الخاص والسماح له بلعب دور واسع بالاقتصاد لفتح مجالات عمل جديدة.
أضف تعليقـك