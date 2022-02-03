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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 03 فبراير 2022

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 03 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء شدة التقلبات هذا اليوم علي مناطق الشمال الشرقي مع رياح قوية و سقوط أمطار رعدية جيدة, ويبدأ الطقس في الاعتدال بداية من يوم الغد علي مناطق الشمال الغربي.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم خاصةً على المناطق الممتدة من (الخمس حتى سرت), وتكون الأجواء مشمسة بداية من يوم الغد.
الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة نسبياً وتقل سرعتها من يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12 – 17) مْ، وتسجل اعتدال بدايةً من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على أغلب المناطق وتكون جيدة خاصةً على المناطق الممتدة (المرج – الجبل الأخضر حتى درنة) تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري), وتبدأ السحب الممطرة بالانقشاع بداية من صباح يوم الغد.
الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية تتجاوز سرعتها إلى (50) كلم/ساعة، وتقل سرعتها من يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (11-15) مْ ، ولا تتجاوز (08) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر, وتسجل إعتدال بدايةً من يوم السبت.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15 -18)مْ ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 18) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:40)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:00).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية 2022 التنبوات الجوية ليوم الخميس الموافق طقس درجة درجة المدينة زليتن قلبلة قليلة السحب نشطة نشطة السماء قلبلة نشطة السماء قلبلة نشطة تتكاثر أحيانا نشطة قليلة السماء ابونجیم أمطار 15 12 نشطة نشطة نشطة سقو أمطار سقو 04 12 نشطة بنغازی السماء قليلة السحب أمطار عدية 02 17 07 أمطار 05 نشطة احتمال/ 16 السماء صافية 07 قلبلة قليلة قلبلة قليلة قليلة فليلة قلبلة الہ قلبلة قلبلة السماء السماء السماء صافية قلبلة السماء صافية قلبلة قلبلة قليلة السحب قليلة السحب تتكاثر 07 07 قليلة السحب السماء صافيه السماء صافية 08 08 17 مراجعة الكفرة محمد اعداد‏'‏

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