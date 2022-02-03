المنقوش تشارك في أعمال الدورة 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

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بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الأربعاء أعمال الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

وبحسب صفحة وزارة الخارجية على الفيسبوك فقد بحث المجلس على مدى يومين عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بالتعاون المشترك بين الدول الأفريقية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه القارة،إلي جانب تداعيات جائحة كورونا .

كما تستعد الدورة للتحضير لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في دورتها العادية الـ35.والتي ستجري أعمالها بأديس أبابا يومي 5 و 6 من فبراير الجاري.

وفي سياق متصل وضعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الأربعاء حجر الأساس. لمبنى السفارة الليبية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا والذي يضم إلى جانب السفارة مقر ” البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي “.

وشارك في الاحتفالية مدير الإدارة الأفريقية بالوزارة الخارجية فاتح بشينة والقائم بالأعمال في السفارة الليبية في اديس ابابا السيد علاء التاجوري. وأعضاء الوفد الليبي المشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

ويتزامن وضع حجر الأساس مع مرور 13 عاماً على ترأس ليبيا لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. في 2 فبراير عام 2009”

وألقت المنقوش كلمة في هذه المناسبة أكدت فيها على أهمية وجود السفارة الليبية والبعثة الليبية الدائمة في أديس أبابا. التي تحتضن المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي ومكاتب ومراكز إقليمية أخرى.

وأشادت بجهود الاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق الوحدة بين الشعوب والبلدان الإفريقية. والتعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين دول القارة، وتعزيز العلاقات التضامنية بين شعوبها.

وأعربت عن سعادتها بما يبذله العاملون بالسفارة الليبية من جهود لتعزيز علاقات التعاون بين دولة ليبيا وجمهورية أثيوبيا. وما تقدمه السفارة من خدمات للمواطنين.

يُشار إلى أن ليبيا من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي حيث عُقدت الدورة الأولى لجمعية العامة للاتحاد الأفريقي يوليو عام 2002.