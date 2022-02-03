العرّادي: أحذر البرلمان من مغبة تجاوز الاتفاق مع مجلس الدولة

حذر القيادي الإخواني عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي، البرلمان مما أسماه «مغبة تجاوز الاتفاق مع مجلس الدولة»، على حد وصفه.

وقال العرادي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “مجلس النواب لم يفهم بعد أن الاتفاق السياسي هو الذي أعاده للوجود”، بحسب تعبيره.

وأضاف “أحذر أعضاء مجلس النواب من مغبة تجاوز الاتفاق الذي تم بين لجنتي المجلسين، لأن حجة من يعارض هذا التجاوز قوية جدا”، وفقا لوصفه.

وتابع “يجب ألا يشارك مرشحو رئاسة الحكومة في هذا العبث لأنه مجرد قفز في الهواء. غيروا حكومة الدبيبة اليوم قبل الغد ولكن وفق ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الدولة”، على حد زعمه.