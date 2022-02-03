درجات الحرارة الصغرى المسجلة صباح اليوم 2022/02/03 في ليبيا

فيما يلي درجات الحرارة الصغرى المسجلة لعند الساعة السادسة صباحاً اليوم الخميس 2022/02/03 لبعض المحطات بحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي :

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى (المئوي) المسجلة على بعض المحطات صباح اليوم الخميس 2022/02/03:

نالوت = 7.0

زوارة = 12.0

يفرن = 6.5

اسبيعة = 10.0

مصراتة = 14.5

ابونجيم = 5.0

سرت = 13.0

بنينا = 8.7 سقوط أمطار صباح اليوم

المرج = 6.0 سقوط أمطار صباح اليوم

البيضاء = 4.0 سقوط أمطار صباح اليوم

درنه = 8.7 سقوط أمطار صباح اليوم

طبرق = 8.5

غدامس = 3.0

هون = 6.5

جالو = 8.8

تراغن = 2.8

الجغبوب= 7.5

أوباري = 2.5

الكفرة = 6.0