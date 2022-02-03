درجات الحرارة الصغرى المسجلة صباح اليوم 2022/02/03 في ليبيا

فيما يلي درجات الحرارة الصغرى المسجلة لعند الساعة السادسة صباحاً اليوم الخميس 2022/02/03 لبعض المحطات بحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي :
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى (المئوي) المسجلة على بعض المحطات صباح اليوم الخميس 2022/02/03:
نالوت = 7.0
زوارة = 12.0
يفرن = 6.5
اسبيعة = 10.0
مصراتة = 14.5
ابونجيم = 5.0
سرت = 13.0
بنينا = 8.7 سقوط أمطار صباح اليوم
المرج = 6.0 سقوط أمطار صباح اليوم
البيضاء = 4.0 سقوط أمطار صباح اليوم
درنه = 8.7 سقوط أمطار صباح اليوم
طبرق = 8.5
غدامس = 3.0
هون = 6.5
جالو = 8.8
تراغن = 2.8
الجغبوب= 7.5
أوباري = 2.5
الكفرة = 6.0
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