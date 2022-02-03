القطراني يبحث مع لجنة حقوق الإنسان بليبيا أوضاع النازحين

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عقد النائب الاول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني إجتماعاً مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حيث تطرق الإجتماع الى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها النازحين والمهجرين من مدنهم والمتواجدين بالمخيمات والذين تقطعت بهم سبل ويواجهون الصعاب للحصول على قوت يومهم .

وبحسب صفحة الحكومة على فيسبوك ناقش القطراني ملف مراكز الإصلاح والتأهيل. وما يعانيه نزلاء هذه المراكز نتيجة للإهمال وعدم مقدرة مسؤوليها من تلبية المتطلبات اليومية. على الرغم من النداءات المتكررة لأصحاب الاختصاص لحل مشاكلهم .

في حين أكد خلال الإجتماع بأنه يولي إهتمام كبير لملف حقوق الإنسان وتطبيق القوانين المتعلقة به. خصوصاً وأن البلاد تعاني من إشكالية كبيرة تتمثل في انتشار الجريمة والافلات من العقاب. موكداً على ضرورة تكثيف الجهود لحل مشكلة النازحين والمهجرين بكامل التراب الليبي والعمل بشكل كبير للدفع بعجلة المصالحة وجبر الشخص .

وفي سياق متصل قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأثنين إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكف عن المساعدة في إعادة الأشخاص إلى ظروف أشبه بالجحيم في ليبيا والحكومة الوحدة الوطنية تواصل تسهيل وقوع الانتهاكات.

في حين اوضحت المنظمة عبر موقعها على الإنترنت أنه في الوقت الذي يصادف فيه مرور خمس سنوات من التعاون الرسمي للاتحاد الأوروبي. لاعتراض اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط. وقد بلغ عدد الذين تم اعتراضهم في البحر، وأعيدوا إلى ليبيا في السنوات الخمس الماضية، ما يربو على 82000 شخص.