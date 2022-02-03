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فنوش: “الدبيبة والمشري والكبير” أدوات الخارج للتحكم في الشأن الليبي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الكاتب والمحلل السياسي فنوش عبد الحكيم، أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، هم مجرد أدوات يتم من خلالهم التحكم في ليبيا”.

وقال «عبدالحكيم» في تغريدة عبر «تويتر» إن “الدبيبة والمشري والكبير هم أدوات الإرادة الخارجية للتحكم في إدارة الشأن الليبي”.

وأوضح أنه “عندما شعروا بأن هناك إرادة جديدة ومشهد جديد يرسم بعيدا عن آليات تحكمهم في المشهد قرروا معاداة من يرسم المشهد الليبي بمعزل عنهم وأن يدعموا راش و مزور و ناكث للعهد فقط لأنه أداتهم”.

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صحيفة الساعة 24

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