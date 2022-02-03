البيوضي: يجب قطع صلتنا بالصراعات الحالية ووقف نزوات العابثين وانتزاع موعد لإجراء الانتخابات

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إن هناك ثلاث أزمات في 2021 مثلت تحديات كبرى في العالم، وهي مرتبطة بوضع جيو سياسي معقد وتمثل ارتدادات مباشرة لجائحة كورونا التي ضربت العالم في 2020، في توكيد بأن الجميع يسير بسرعة نحو عالم ما بعد كورونا.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الأوروبيون يخسرون مناطق نفوذهم التاريخي مقابل تمدد روسي وصيني في هذه المناطق، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية معالجة أزمة انحدارها بتعزيز تحالفاتها البنيوية، مع سياسة توريط لبعض حلفائها (المتذبذبين).

وتابع: “للأسف ليبيا صراع ثانوي وملف يتم تعطيله، ودخولنا كترس في ماكينة الرحى سيكون أساسيًا في حال اندلاع المواجهات في أي مناطق النزاع (إيران – بحر الصين الجنوبي – أوكرانيا)، فليبيا (بطن التمساح) كما قال تشرشل، وعليه فإن محاصرة أوروبا من جنوبها قد يحتاج مساحات من الفوضى والإرباك”.

ولفت إلى أن سيناريو الأقاليم الخمس بات حديثًا معلنًا في الأروقة الدولية (تقسيم ليبيا) وهو نموذج مختلف بحيث لا تتحول لدول ولا تحافظ على الكيان وينتج نموذج ليبي يخلط بين التجربتين (العراقية واللبنانية) قدر الحفاظ على ممرات آمنة للثروات (ليتم نهبها) بكل يُسْر ويستمر مشروع التفقير والافتراس الممنهج.

وحمّل مسؤولية ذلك للأطراف التي تماهت مع ستيفاتي وغسان واتجهو لعقد صفقة سياسية وحجتهم مدحوضة بتقارير ديوان المحاسبة، حيث الفساد يعلن عن نفسه في قائمة مرشحيهم دون تجاهل الدور السلبي والأخطاء الاتصالية المرتكبة من طرف حكومة الوحدة.

كما أردف: “ولأن العملاء عززوا من وجود ليبيا في صراع الكبار واستباقا لأي أزمة كبرى ستحول ليبيا لمجال مفتوح أمام قوى البغي الدولي، فإن الحل هو قطع صلتنا بهذه الصراعات، ووقف نزوات العابثين وانتزاع موعد لإجراء الانتخابات بتوجه 2.5 مليون ناخب لصناديق الاقتراع أو مواجهة وتحدي الفاسدين وأتباع السفارات الأجنبية بكل شجاعة وإنقاذ ليبيا بغضب شعبي حقيقي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية