الارصاد: اجواء باردة… وتقلبات شديدة وأمطار رعدية جيدة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 03/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن شدة التقلبات هذا اليوم تكون على مناطق الشمال الشرقي وذلك لتحرك المنخفض الجوي ناحية هذه المناطق مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها الي (50)كم/س مع سقوط أمطار رعدية وتكون جيدة خاصةً على المناطق الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر حتى طبرق ) و يتخللها سقوط حبات البرد (التبروري) مما تسبب في جريان بعض الاوديه المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ووفقا للتقرير لا تزال الأجواء باردة هذا اليوم علي باقي المناطق (الشمال الغربي و الجنوب) مع رياح نشطة نسبياً يتخللها سقوط امطار متفرقة نهار اليوم علي بعض مناطق الساحل الغربي .

ويكون البحر بحسب التقرير مضطرب هذا اليوم ويكون شديد الاضطراب علي الساحل الشرقي حيث يصل ارتفاع الموج الى (5.00) أمتار.

واشار التقرير إلى أن الطقس يبدأ في الاستقرار بداية من يوم الغد الجمعة علي مناطق الشمال الغربي نتيجة تاثير مرتفع جوى حيت الأجواء مشمسة في الغالب ودرجات الحرارة نهارا تميل للدفيء ويشمل هذا الاستقرار باقي المناطق بداية من يوم السبت. والله أعلم.