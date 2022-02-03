الغويل: إعلان أمريكا أن قطر حليف استراتيجي لها أمر في “قمة الأهمية”

زعم الأكاديمي الليبي المقيم في أمريكا، حافظ الغويل، أن “إعلان أمريكا تحالفها الاستراتيجي مع قطر يعتبر انتصارًا مهمًا لسياسة الأخيرة”، على حد قوله.

وقال الغويل، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن إعلان “الولايات المتحدة رسميا أن دولة قطر تعتبر من الآن حليف استراتيجي: أمرًا في قمة الأهمية حتى خارج عضوية الناتو”، مردفًا أن ذلك الأمر يعتبر “انتصارًا حقيقيًا لسياسة قطر الخارجية”، بحسب كلامه

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد صرح أن “واشنطن تعتزم تصنيف دولة قطر كـ«حليف رئيسي من خارج حلف الناتو»، وهو ما يسمح بعلاقات عسكرية وتجارية أوسع بين البلدين”.

وأوضح «بايدن»، أثناء مباحثات مع أمير قطر تميم بن حمد في البيت الأبيض، أن “هذه الخطوة طال انتظارها”.

وقال «بايدن» إن “الجانبين بحثا قضايا الأمن في منطقة الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة عالميا ودعم أفغانستان”.

ووصف أمير قطر مباحثاته مع بايدن بأنها “مثمرة”، مشيرا إلى أنها “تناولت تطورات إقليمية ودولية”.