منخفض جوي يسيطر على شرق ليبيا

العنوان-بنغازي

تشهد حالة الطقس، اليوم الخميس، تقلبات جوية شديدة على طول مناطق الشمال الشرقي، وذلك لتحرك المنخفض الجوي ناحية هذه المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن التقلبات الجوية مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى (50) كيلومتر في الساعة مع سقوط أمطار رعدية وتكون جيدة خاصة على المناطق الممتدة من المرج وحتى طبرق.

وذكرت أن الأمطار يتخللها سقوط حبات البرد، مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وقالت الأرصاد، إن الأجواء تبقى باردة هذا اليوم على باقي مناطق الشمال الغربي والجنوب، مع وجود رياح نشطة نسبيا يتخللها سقوط أمطار متفرقة نهار اليوم على بعض مناطق الساحل الغربي.

والبحر مضطرب هذا اليوم ويكون شديد الاضطراب على الساحل الشرقي ويصل ارتفاع الموج إلى 05 أمتار.

وتوقعت الأرصاد حدوث في استقرار بداية من يوم غد الجمعة على مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثير مرتفع جوي، حيت الأجواء مشمسة في الغالب ودرجات الحرارة نهارا تميل للدفيء ويشمل هذا الاستقرار باقي المناطق بداية من يوم السبت.