صالح يبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الأربعاء سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

اللقاء بحث سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية والسعي لتحقيق إرادة الشعب الليبي وحقه في ممارسة العملية الديمقراطية.

وأضاف رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي أن صالح وخلال اللقاء الذي عقد بمقر إقامته بمدينة القبة بحث مع سفير الإتحاد الأوروبي المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع التأكيد على استمرار التشاور مع مجلس الدولة في كثير من المسارات وأهمها مسار تعديل الإعلان الدستوري و تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار الصافي إلى أن رئيس البرلمان أكد أن مجلس النواب يريد رئيس حكومة لكل الليبيين ورفض الاملاءات الخارجية والتدخل الخارجي.

بدوره ، أكد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الإتحاد الأوروبي لإرادة الشعب الليبي و أن الإتحاد يحترم و يلتزم بقانونية كل الاجراءات الصادرة عن مجلس النواب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية