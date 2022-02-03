أوروبا تدعم خفر السواحل الليبي بـ3 سفن إنقاذ وزورقين

قالت المسؤولة في مديرية سياسات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية هنريك تراوتمان إن أوروبا ستسلم ثلاث سفن جديدة للبحث والإنقاذ وزورقي خفر سواحل إلى ليبيا بدءا من النصف الأول من العام الجاري، مشيرةً إلى أن مسؤولين في حرس السواحل الليبي سيقومون نهاية الشهر الجاري بزيارة إلى لاختبار القوارب الجديدة قبل تسلمها.

وعزت تراوتمان تقديم هذه المعدات ودعم قدرة خفر السواحل في ليبيا إلى ضعف قدرة ليبيا على منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا أو الغرق في البحر، لافتة إلى أنها “لا تزال مرهقة” حتى لو تحسنت خلال العام الماضي بفضل دعم الاتحاد الأوروبي، بحسب وصفها.

وقللت من شأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، كاشفة عن أن أوروبا أنفقت خلال الفترة من 2014 إلى 2020 ما يقرب من 500 مليون يورو على برامج تتعلق بشكل أساسي بالهجرة وإدارة الحدود في ليبيا.

وذكرت تراوتمان أن برامج الاتحاد الأوروبي الجديدة في ليبيا ستركز على تطوير وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون بمبلغ 20 مليون يورو سنوياً يمكن زيادتها إلى 32 أو 37 مليون يورو، مسلطة الضوء على الحاجة للانتقال إلى الطاقة النظيفة في ليبيا وتنفيذ “التدابير البيئية” لمعالجة آثار تغير المناخ على الهجرة.

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