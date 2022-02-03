بن عطية: لا تعبثوا بمصالح تركيا ولا باتفاقياتها الأمنية

طالب حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، بعدم العبث بما أسماه «مصالح تركيا» ولا باتفاقياتها الأمنية، على حد قوله.

وقال بن عطية، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عودة سفير الإمارات لطرابلس والتفاهمات مع مصر. هل هي تأكيد على انتهاء فكرة «عدوان حفتر» على طرابلس وانتهاء «الحكم العسكري»؟ أم أنه لا تزال الرغبة في الاعتداء على طرابلس؟”، على حد زعمه.

وأضاف “هل زيارة مجلس النواب لتركيا وزيارة سفير تركيا إلى بنغازي، هي مجرد رحلات سياحية مرحة، أم أن فيها تفاهمات من ضمنها حفتر بعدم العودة للعمل العسكري وبضمانات تركيا؟”، وفقا لتعبيره.

وتابع “تركيا دولة قوية ورقم مهم في المنطقة، لا تعبث بمصالحها ولا اتفاقياتها الأمنية”، بحسب وصفه.