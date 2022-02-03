شرف الدين: تغيير الحكومة ليس من أولويات مجلس الدولة.. والتلاعب الذي يحدث في البرلمان سيربك المشهد

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نجاة شرف الدين القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن مجلس الدولة بتشكيل لجنة لوضع خارطة الطريق وما تفقوا عليه تم تسميته التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.

شرق الدين أشارت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه تم تقديم مقترح للتعديل على أساس أخذه من قبل أعضاء مجلس النواب وطرحه على البرلمان واعتماده لكن الجميع تفاجئ بأنه لم يعتمد والتصويت عليه لا بالإيجاب ولا بالسلب وفقاً لقولها.

وأضافت: “الذي تم الاتفاق ما بين اللجنتين ان العمل بالاستحقاق الدستوري اولاً وبعدها تنفيذ خارطة الطريق لكن لم يتم الاتفاق ولا فتح باب تغير الحكومة ولا المناصب السيادية ولا المصالحة، هذا كله لم يتم فيه النقاشات ولكن اتفقوا ان نبدأ بالمسار الدستوري أول وبعدها لما يتم اعتماد تعديل الإعلان الدستوري بعدها نرى الحكومة وهل تحتاج لتغير لم يحدث فيها نقاش، لنتفاجأ ان عقيلة صالح ليس أول مرة، وكان عندنا أمل كبير في الساسة اعضاء اللجنة استغربنا انهم لم يدافعوا عن عملهم الذي قاموا به على الاقل التفاهم الذي حدث بيننا وبينهم”.

ولفتت إلى أنه تم تسليم مشروع تعديل الإعلان الدستوري على اساس أن يتم مناقشته وإنك كان هناك تعديلات والتصويت عليه، مشيرةً إلى أنه تم اعتبار ذلك مؤشر لإنهاء الازمة بالفعل ونيتهم الصادقة ورغبتهم في انهاء الأزمة الحالية والذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية وفق دستور او قاعدة دستورية في اسوء الاحوال لكن الجميع تفاجئ بحديثهم عن الحكومة والمترشحين لها.

وأكدت على أن مجلس الدولة ليس من اولوياته تغير الحكومة بل هو حريص على المسار الدستوري واحراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية أو دستور يحدد مهام السلطة وإذا أصر البرلمان على تغير الحكومة وفق الاتفاق السياسي وبالتوافق مع مجلس الدولة سيقوم المجلس بدوره ومهامه لكن ليست هي اساس حل الأزمة الحالية في البلاد وفشل الانتخابات.

وأوضحت أن عدم التوافق مع مجلس الدولة هو من الاسباب التي اخفقت الانتخابات ولم تتمكن المفوضية من اجراءها وهذا الفشل يرجع لانفراد البرلمان بإصداره للقوانين المعيبة وغيرها، مشيرةً إلى عدم رغبة مجلس الدولة بالعودة لنقطة الصفر وهذا الانفراد للبرلمان في السلطة التنفيذية.

كما استطردت حديثها: “حتى التصريحات التي خرجت غير واضحة يقولون إنهم شكلوا لجنة لتعديل الاعلان الدستوري وبعدها يقدم للمفوضية هناك ضبابيات وشخصياً لم افهم الكلام الذي خرجوا به! اللجنة المشكلة من قبل الخبراء لتعديل الاعلان الدستوري مقترح قامت به اللجنتين، مجلس الدولة والبرلمان واللجنة تشكل من 24 لتعديل المواد الخلافية في الدستور وهذه تم الاتفاق فيها، جلستهم الاسبوعين الماضيين قالوا سنشكل لجنة لتعديل الدستور ومكونة من خبراء لكن بعدها اتفقوا انها خليط من الدولة والتأسيسية والبرلمان. التلاعب الذي يحدث في البرلمان سيربك المشهد”.

وتابعت: “لجنة خارطة الطريق حتى لجنتنا في مجلس الدولة التقت بأعضاء مع الهيئة التأسيسية وتم اقناعهم ان يكونوا في اللجنة التي تريد اعادة النظر في بعض المواد الخلافية في الدستور. اصرار مجلس الدولة ان يكون هناك اعضاء للهيئة التأسيسية لأنهم اصحاب المشروع والأولى بفتحه واجراء التعديلات، كنا رافضين كلام عقيلة ان يشكل لجنة من خبراء دوليين واقليمين لأننا نريده كمشروع قامت به هيئة منتخبة يعرض للشعب وهو ما يقرر نعم أو لا لكن رفض البرلمان والتدخلات الخارجية ورفضها طرحه على الاستفتاء جعلنا نتنازل”.

وقالت خلال حديثها: “اذا لم يتم اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر لن نبدأ معهم أي خطوة سواء في السلطة التنفيذية أو مناصب سيادية او غيرها، مشكلتنا في البلاد أين؟ الحكومة أم عدم تمكنا من اجراء انتخابات ودستور تستقر به البلاد! السلطة التنفيذية جاءت على اساس 18 شهر وبعدها انتخابات ولو غيرنا الحكومة ما هو الانجاز والهدف الذي سنصل له؟ نحن نريد انتخابات تنهي المراحل والازمة، تغير الحكومة ليس من اولوياتنا واتفاقنا معهم اننا لن نشارك في أي شيء بعد اعتماد تعديل الاعلان الدستوري واليوم نراهم انهم لديهم نية الاسبوع القادم في قبول الملفات والتزكيات وعرض برامجهم ولا اعتقد انه سيصير منه”.

واستبعدت قبول رئيس حكومة أن يكون على رأس حكومة موازية وأي رئيس حكومة سيقبل بذلك سيكون سبب في انقسام البلاد وعودتها للمربع الأول.

واختتمت حديثها: “بالنسبة للبيان الذي صدر عن مجلس الدولة لم يطلعه خالد المشري لوحده بل بمشاركة رؤساء اللجان وتكلم وهو معهم والبيان واضح اذا كان البرلمان جاد في تغير الحكومة ولم يعد يريد الدبيبة الافضل ان يكون بالآلية وفق الاتفاق السياسي وبالتوافق مع مجلس الدولة لأنه بالطريقة هذه لن يسلم الدبيبة بل سيراها مخالف للاتفاق السياسي وغير شرعي وقانوني وستنشأ حكومة موازية وهذا الذي لا نريده”.

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