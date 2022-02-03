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تركيا: الحكم بالسجن على 5 صحافيين لكشفهم عن مقتل ضابطين بليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة العدل الإقليمية التركية في إسطنبول بتأييد حكم سابق بسجن خمسة صحافيين اتهموا بكشف أسرار الدولة خلال تغطيتهم لخبر مقتل ضابطين من المخابرات التركية في ليبيا.

و أيّدت المحكمة الحكم بالسجن 4 سنوات و 8 أشهر لكل من أيدين كيسير وفرحات جيليك ومراد أجيرل، كعقوبة للكشف عن المعلومات والوثائق المتعلقة بأنشطة الاستخبارات، كما أيدت عقوبة السجن لـ 3 سنوات و 9 أشهر بحق باريش بهليفان وهيليا كيلينتش عن التهمة نفسها.

وعلق باريش تيرك أوغلو بالقول إن الحكم يمثل صورة الوطنية والخيانة للبلاد مقلوبة بفضل السلطة، بينما وصف باريش بهليفان الحكم بالقول إنه تم تنفيذ عملية سياسية، وأنه لا يمكن منعه من كتابة الحقيقة.
من ناحيته، قال مراد أجيلل إن الحكم جاء بسبب رسالة شاركها مع ضابط تركي قتل في ليبيا، مطالبًا بعدم الصمت أو الخوف وعدم الاعتداء على إبداء رد الفعل، بحسب وصفه.

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قناة 218 الليبية

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